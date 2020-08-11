«Слишком безупречно!» Самая красивая женщина в мире продемонстрировала свои идеальные формы

Самая красивая женщина в мире — американская топ-модель Белла Хадид выложила в сеть снимки, сделанные в Нью-Йоркской студии. На фото 23-летняя знаменитость позирует в белых штанах и закатанной под топ футболке на голое тело. Наряд девушки выгодно подчеркивает ее красивую грудь, пишет Пятый канал.
Более чем 32-миллионная армия поклонников супермодели по достоинству оценила ее полуоткровенный образ. Пользователи оставили под постом множество комплиментарного плана комментариев и почти полтора миллиона лайков.
«Чтобы я так выглядела!»
«Потрясающая»
«Я хочу такое же тело!»
«Ты выглядишь просто невероятно!»
«Слишком безупречно!» — восторгаются подписчики Беллы Хадид.
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