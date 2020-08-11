«Новые вызовы, возможности и открытия»: Елена Ханга объяснила, почему отправила дочь учиться в США

Телеведущая Елена Ханга, которая в прошлом году вела программу "Своя правда" на эстонском телеканале ETV+ вместе с Еленой Повериной, в Instagram объяснила, почему отправила свою 18-летнюю дочь Елизавету-Анну учиться в США. По словам Ханги, на этот счет у ее подписчиков было очень много вопросов, пишет Телепрограмма.