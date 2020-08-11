Неожиданно: предсказания Ванги о России и Белорусии

24 года назад скончалась знаменитая на весь мир ясновидящая, чьи пророчества продолжают шокировать мир, пишет teleprogramma.pro.
Одна из самых знаменитых ясновидящих ушла из жизни 11 августа 1996 года. Одни считают Вангу пророком, другие — умело раскрученным брендом для зарабатывания денег. Ее пророчества то сбываются, то нет…
Она якобы предсказала теракт 11 сентября 2001 года в США и гибель подлодки «Курск», но в то же время несбывшимся оказалось ясновидение по поводу начала Третьей мировой войны с применением ядерного оружия в ноябре 2010 года.
Ванга очень подробно при жизни описала пророчества на 2020 год, потому как считала его опасным «годом пяти двоек». Есть также предсказания на будущее, о которых многие могли не знать. Например, о судьбе Белоруссии и Болгарии.
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