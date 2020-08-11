Убийца дочери Владимира Кузьмина отсидел и вышел на связь со звездой

Лизе было 25 лет, когда ее лишил жизни молодой человек, с которым она жила. Подробности случившегося до сих пор выясняются. Кроме того, Кузьмин потерял еще одного ребенка, сына Степана. Он рассказал журналистам, что умершие дети снятся ему постоянно.

При этом музыкант заявил, что убийца его дочери, вышедший из тюрьмы, написал ему письмо. Об этом он рассказал на передаче «Судьба человека». По словам артиста, он нередко вспоминает о погибшей дочери Лизе. Выйдя из тюрьмы, преступник отправил певцу электронное письмо с извинениями. «Бог дает нам испытания, чтобы потом мы узнали, что такое счастье, что такое жизнь. Пережили… Никто до сих пор не знает, что там произошло. Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через Интернет. История очень странная. А что я мог сделать…», - говорит Кузьмин.

Он также добавил, что не верит, что убил дочь именно ее молодой человек. «Я не верил, что это он. У меня было ощущение, что это не он», - добавил музыкант.