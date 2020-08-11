Вт, 11.08.2020
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Страсть в глазах: Богомолов опубликовал новое селфи с Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Константин Богомолов показал в инстаграме новое селфи с Ксенией Собчак, о чем сообщает портал Леди Mail.ru

«Очень гармоничная пара», «Огромного счастья вам», «Милота», «Красивая пара», «Вы и есть любовь», — комментируют снимок поклонники пары.

Напомним, 45-летний Богомолов и 38-летняя Собчак поженились в сентябре 2019-го. До этого ведущая состояла в браке с актером Максимом Виторганом, у пары подрастает общий сын Платон. Богомолов, в свою очередь, был женат на актрисе Дарье Мороз, у супругов есть 9-летняя дочь Аня.

Богомолов и Собчак не скрывают личную жизнь от публики: они вместе посещают светские мероприятия и публично признаются друг другу в любви.

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