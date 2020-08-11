Страсть в глазах: Богомолов опубликовал новое селфи с Собчак

Напомним, 45-летний Богомолов и 38-летняя Собчак поженились в сентябре 2019-го. До этого ведущая состояла в браке с актером Максимом Виторганом, у пары подрастает общий сын Платон. Богомолов, в свою очередь, был женат на актрисе Дарье Мороз, у супругов есть 9-летняя дочь Аня.