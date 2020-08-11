Пошел за «Клубничкой», а вернулся с короной: ужасная история произошла с жителем Тарту

Первый случай заражения в Харьюмаа связан с близким контактом с человеком, у которого ранее был подтвержден диагноз Covid-19. Во втором же случае можно утверждать, что заражение произошло в тартуском клубе Maasikas, где прежде не было зафиксировано ни одного заражения.

Два тартуских случая, выявленных в течение суток, связаны с ранее заразившимися людьми, в одном случае речь идет о повторном тесте на COVID-19. В остальных случаях источник заражения еще устанавливается.

В ходе эпидемиологического исследования Департамент здоровья установил, что в настоящий момент со вспышкой в Vabank связаны 37, в Naiiv — 19 и в Shooters — 18 случаев заражения, пишет Rus.Postimees.

По состоянию на утро 11 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось девять пациентов. На искусственной вентиляции легких один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.