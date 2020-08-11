Седокова показала настолько жаркое фото с прибалтийским женихом, что фанаты посоветовали сразу же удалить снимок

Влюбленные наслаждаются поездкой в жаркую Флориду и активно делятся не менее знойными фото. Так, в инстаграме Анны Седоковой появился кадр, который не оставил равнодушными никого из поклонников. На снимке экс-солистка «ВИА Гры» предстала в черном бикини, приняв одну из самых соблазнительных поз. «Секс-бомба» продемонстрировала все свои достоинства, страстно прильнув к полуобнаженному загорелому бойфренду, который хвастался мускулистым торсом, глядя в зеркало.

«Я сильная, я справлюсь. Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня. Мистер и миссис Смит», — указала певица в подписи, сравнив себя и бойфренда с героями культового фильма. И фанаты не смогли сдержаться, они отметили, что в восторге от «самой красивой пары», и пожелали влюбленным счастья. По мнению комментаторов, Анна выглядит рядом с высоким и сильным возлюбленным хрупкой и нежной.