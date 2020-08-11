Новые ограничения ухудшили ситуацию в Тарту: 8 баров города закрылись

Расположенный в районе Карлова бар Barlova в понедельник разместил у себя на странице в соцсети, что места питания сделали всё, что в их силах, чтобы предотвратить дальнейшее активное распространение вируса в городе. Но теперь они осмелились на еще один важный шаг. «Объединили с тартускими барами усилия и решились на еще один важный шаг: все вместе решили на неделю закрыться», - говорится в сообщении.

Собственник бара Möku Вейко Райме рассказал порталу Tartu Postimees, что в борьбе с коронавирусом пришлось объединить усилия. «Это коллективный вклад во имя одной цели, чтобы немного сделать паузу и насладиться летом в узком кругу», - сказа Райме.

Также он сказал, что поведение людей на фоне страшного вируса стало более разумным и осознанным. «Вот и пришло время людям и предприятиям самим решать и давать просто инструкции. Нам не в чем винить наших клиентов», - говорит он.

Бар Naiiv на берегу реки Эмайыги уже вторую неделю на замке. «Основные бары решили закрыться и мы хотим посмотреть, что произойдет с числом заболевших за это время», - сказал совладелец Naiiv Мартин Маатеэ.

Метод с остановкой продажи алкоголя после 23 часов Маатеэ считает малодейственным. Они бы вместо этого могли в это время сажать гостей на террасе и также открыть второй этаж.