Вт, 11.08.2020
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Свершилось! Артем Темада получил разрешение на проведение уличных концертов в Таллинне

Артем Темада

ФОТО: Facebook Артема Темада

Известный в Таллинне и за его пределами музыкант, композитор и ведущий Артем Темада долгое время не мог нормально давать уличные концерты, почти каждое его выступление заканчивалось приездом полиции и разборками. Но теперь артист сделал всё для того, чтобы его больше не тревожили стражи порядка и получил разрешение на проведение массовых мероприятий в определенных местах столицы. 

Буквально сегодня Артем Темада разместил на своей странице в Facebook текст разрешения на проведение своего уличного шоу. 

Напомним, что не так давно музыкант и артист снимался в различных телесериалах в Росиии. 

Смотрите, как это было на парковке у торгового центра Юлемисте! 

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