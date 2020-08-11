Свершилось! Артем Темада получил разрешение на проведение уличных концертов в Таллинне

Известный в Таллинне и за его пределами музыкант, композитор и ведущий Артем Темада долгое время не мог нормально давать уличные концерты, почти каждое его выступление заканчивалось приездом полиции и разборками. Но теперь артист сделал всё для того, чтобы его больше не тревожили стражи порядка и получил разрешение на проведение массовых мероприятий в определенных местах столицы.