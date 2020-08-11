Вт, 11.08.2020
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Гороскоп на 11 августа: Раки подвержены риску, а Козерогам будут завидовать окружающие

Лето. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Этот день имеет волшебную и мистическую природу, потому что управляется 22-ми лунными сутками, именуемыми «Слон Ганеша». Если в этот вторник вы уже запланировали посетить обучающие курсы или тренинг, вы очень тонко и правильно уловили тенденции этого дня.

Овен

День переосмысления ваших жизненных приоритетов. Избегайте толпы, чтобы не подхватить инфекцию.

Телец

Совместная работа с коллективом позволит быстрее справиться с поставленными задачами, и вы останетесь довольны.

Близнецы

В этот день возможны взлеты и падения. Не стоит слишком радоваться прибыли, т. к. она пойдет на погашение долгов.

Рак

Вам стоит поберечь нервы и не ввязываться в сомнительные предприятия. Цените то, что имеете, и не завидуйте другим.

Лев

В вашем трудовом коллективе назревает скандал, в котором вам лучше не участвовать, а переждать в стороне.

Дева

Позитивный день принесет вам чувство умиротворения и спокойствия, несмотря на аврал на работе.

Весы

Постарайтесь подстроиться под ритм дня, иначе вы рискуете получить разочарование и конфликт с коллегами, пишет «Сегодня».

Скорпион

Это день воплощения задуманных планов. Если вы придете на помощь людям, они это оценят и отблагодарят.

Стрелец

Приятный бесконфликтный день, когда вы легко сможете найти общий язык с окружающими людьми.

Козерог

Вам пригодятся силы для новых начинаний в этот день. Вашему трудовому энтузиазму позавидуют коллеги.

Водолей

Вам предстоит нелегкая борьба за место под солнцем с конкурентами. Старайтесь верить в свои силы.

Рыбы

Не бойтесь проблем этого дня – вы сможете с ними справиться. Вам поможет давний проверенный друг.

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