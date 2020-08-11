Гороскоп на 11 августа: Раки подвержены риску, а Козерогам будут завидовать окружающие

Этот день имеет волшебную и мистическую природу, потому что управляется 22-ми лунными сутками, именуемыми «Слон Ганеша». Если в этот вторник вы уже запланировали посетить обучающие курсы или тренинг, вы очень тонко и правильно уловили тенденции этого дня.
Овен
День переосмысления ваших жизненных приоритетов. Избегайте толпы, чтобы не подхватить инфекцию.
Телец
Близнецы
В этот день возможны взлеты и падения. Не стоит слишком радоваться прибыли, т. к. она пойдет на погашение долгов.
Рак
Лев
В вашем трудовом коллективе назревает скандал, в котором вам лучше не участвовать, а переждать в стороне.
Дева
Позитивный день принесет вам чувство умиротворения и спокойствия, несмотря на аврал на работе.
Постарайтесь подстроиться под ритм дня, иначе вы рискуете получить разочарование и конфликт с коллегами, пишет «Сегодня».
Скорпион
Это день воплощения задуманных планов. Если вы придете на помощь людям, они это оценят и отблагодарят.
Стрелец
Приятный бесконфликтный день, когда вы легко сможете найти общий язык с окружающими людьми.
Козерог
Вам пригодятся силы для новых начинаний в этот день. Вашему трудовому энтузиазму позавидуют коллеги.
Водолей
Вам предстоит нелегкая борьба за место под солнцем с конкурентами. Старайтесь верить в свои силы.
Рыбы
Не бойтесь проблем этого дня – вы сможете с ними справиться. Вам поможет давний проверенный друг.