Известная телеведущая пришла в шок от откровенной переписки мужа с девушками

Айза Анохина раскрыла интимные подробности жизни с экс-супругом Дмитрием. Она рассказала, что во время брака мужчина общался с представительницами прекрасного пола на сайте знакомств, сообщают Dni.ru.
В своем инстаграм-аккаунте телеведущая ответила на вопросы поклонников. Она призналась, что не знает точно, был ли бывший избранник ей неверен. Но однажды она нашла его недвусмысленные переписки с незнакомками в «Тиндере».
По словам Айзы Анохиной, они тогда отдыхали на Бали. На тот момент они уже поняли, что их отношениям пришел конец, и они совсем не подходят друг другу. На острове муж дал знаменитости свою сим-карту. Девушка скачала «Тиндер», поскольку супруг много о нем говорил.
Айза Анохина пользовалась симкой мужчины, поэтому автоматически вошла в его профиль. Увиденное привело ее в шок. Что именно она прочитала, звезда говорить не стала, но ясно, что переписки возлюбленного с девушками были отнюдь не дружеского характера.
Напомним, Айза Анохина развелась со вторым мужем Дмитрием чуть больше месяца назад. Она приняла решение расстаться с ним после очередного скандала с ее первым супругом Гуфом. По словам блогера, избранник всегда считал ее «бывшей Гуфа».
Также Айза Анохина рассказывала, что Дмитрий хотел, чтобы она сидела дома и занималась только семьей. Она же не была готова так жить, а хотела много работать. Во время развода у них возникли споры из-за финансовых вопросов.
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Мы с Сэмом недавно говорили про справедливость, ему показалось странным, что Бэтмен бесконечно сажает Джокера в тюрьму, из которой тот все время сбегает. И я, если честно, недооценила сложность темы))) С тем, что людей убивать нельзя совсем и никогда, мы разобрались достаточно быстро, это понятно. А вот в том, что делать с теми, кто совершает преступления, получилось сильно запутаннее. Я, конечно, пыталась съехать на нечто вроде "плохие люди всегда получают по заслугам", но Сэм прям хотел конкретики в формате "а что если человек сделал одно плохое дело и два хороших?". В результате, сошлись на том, что все-таки справедливость должна быть всегда - сколько бы человек не сделал хорошего в своей жизни, за преступления всегда надо нести ответственность. Особенно это грустно, как ты знаешь только хорошую сторону человека, а все плохое он сделал давным-давно и это хочется просто забыть. Но нельзя, так не работает. И что неприкасаемых быть не должно, все всегда должны нести ответственность. Честно говоря, на этом у меня силы кончились, потому что дальше Сэм начал спрашивать про то, работает ли это так в жизни, и я просто сбежала))) А как вы о таких вещах разговариваете с детьми? Есть какие-то удобные формулировки или кино/мультики/книжки, в которых это было круто раскрыто? 🤷🏽♀️🤍🌙💭