«Чтоб ты сдох, скотина»: грязно матерящийся в койке мужик разозлил Гузееву

Очередной выпуск популярной передачи Гузеева начала с разговора о самом интимном. «Хороший секс – он не просто брак укрепляет, а является основой всех основ», – заверила опытная Лариса.

Развенчала она и популярные мифы о женском оргазме. «Мы никакими ушами не любим, – божится Гузеева. – Потому что только сосредоточишься, а на ухо: «Тебе хорошо? Тебе хорошо?» Хорошо! Отстань! Вы мешаете своими разговорами! Только потом, после акта, можно что-то проговорить».

«А некоторые мужики в постели матерятся! – шокирована Гузеева. – Ты лежишь и думаешь: «Чтоб ты сдох, скотина, на лесоповале каком-нибудь».

Поэтому всем ненасытным самцам Лариса советует: «Перед тем, как лечь в кровать, посадите девушку и скажите ей, что любите так, так и так. А потом узнайте, как она любит. Это очень по-человечески». Язык ведь, он и для того, чтобы говорить».

Вообще, по мнению Ларисы, любовные утехи у каждого в постели очень индивидуальны. Но правило для всех общее: «Если мужик девушку хорошо удовлетворяет, то ей не нужен секс пять раз в день, – заверила Гузеева. – А сексуальная необузданность, когда хочется до бесконечности, возникает, если дама неудовлетворенная. Поэтому и хочется ей пять раз в день. А если был качественный секс и она не изобразила оргазм, то в следующий раз она захочет только дня через два-три».