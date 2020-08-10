«Можно бесконечно смотреть»: гибкость Анфисы Чеховой восхитила подписчиков

Йога — это путешествие самого себя, через себя, в себя. Бхагавад Гита,

«Про йогу никто даже не думает», «Довольно-таки привлекательная поза», «Анфиса, ты такая красотка!», «Я не знал, что в одну точку так долго можно смотреть», — восторгаются поклонники.