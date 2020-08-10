«Можно бесконечно смотреть»: гибкость Анфисы Чеховой восхитила подписчиков

Анфиса Чехова опубликовала снимок, сделанный во время занятий йогой. На нем 42-летняя телеведущая, одетая в обтягивающий комбинезон малинового цвета, демонстрирует асану, предполагающую гибкость и выносливость мышц спины, пишет Экспресс газета.
Йога — это путешествие самого себя, через себя, в себя. Бхагавад Гита,
— процитировала актриса, вытянувшись и прогнувшись на коврике.
Новое фото Анфисы Чеховой произвело сильное впечатление на публику. Среди восхищенных комментаторов подавляющее большинство составили мужчины.
«Про йогу никто даже не думает», «Довольно-таки привлекательная поза», «Анфиса, ты такая красотка!», «Я не знал, что в одну точку так долго можно смотреть», — восторгаются поклонники.
После карантина Анфиса Чехова сильно похудела — и новый пост стал тому доказательством. Звезда и до этого демонстрировала постройневшую фигуру, публикуя фото в купальнике.