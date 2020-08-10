Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой

Сегодня зарубежные журналисты сообщили радостную новость — Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями. О важном событии проговорился брат новоиспеченной мамы — Патрик. Молодого человека застали во время шопинга в Санта-Барбаре. «Они в порядке. Только что приобрел для нее маленький подарок», — делился он, держа в руках сверток с розовой лентой.

Сами супруги пока не комментируют новость о пополнении. Однако, судя по презенту звездного дяди у них предположительно родилась девочка. Кроме того, инсайдеры говорят, что видели звезду «Стражей Галактики» в одной из больниц Санта-Моники. А в минувшую пятницу к Кэтрин и Крису нагрянула вся знаменитая семья: Арнольд Шварценеггер с супругой Марией Шрайвер, а также многочисленные братья и сестры молодой родительницы.

Напомним, что для 30-летней Кэтрин ребенок стал первенцем, а вот у Криса уже растет семилетний сын Джек. Ранее актер был женат на коллеге по цеху Анне Фэрис, известной зрителям по ролям в серии комедийных картин «Очень страшное кино». Влюбленные развелись после восьми лет брака, но договорились поддерживать связь ради наследника.

Поклонники надеются, что новый брак Прэтта окажется намного крепче, чем прошлый. К слову, прочным союзом может похвастаться его 73-летний знаменитый тесть. Арнольд Шварценеггер закрутил роман с тележурналисткой Марией Шрайвер в 1977 году и только после девяти лет отношений повел под венец. У супругов появилось четверо детей, из которых только старшая дочь пока подарила родителям долгожданного внука.