Ирина Монатик показала романтичное фото со звездным мужем

Ирина и Дмитрий редко публикуют в социальных сетях фотографии, на которых они вдвоем. Потому каждое редкое фото вызывает у их поклонников много положительных комментариев.

Так, в Instagram-аккаунте Ирины Монатик появилось фото, на котором она в украшенной огоньками и свечками беседке позирует в объятиях любимого.

От всей души желаю каждому найти своего человека и прожить жизнь вашу, как невероятное путешествие, наполненное различными событиями, и, самое важное, взаимной любовью. MONATIK люблю тебя и благодарю за каждую прожитую минуту,

– написала она в подписи к публикации.

В комментариях пару засыпали комплиментами, а сам артист признался жене в чувствах: