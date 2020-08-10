Пн, 10.08.2020
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Ирина Монатик показала романтичное фото со звездным мужем

MONATIK с женой Ириной

ФОТО: Скриншот с Instagram

Супруга известного украинского певца MONATIK Ирина Монатик поделилась романтичным фото с празднования своего Дня рождения. На снимке она запечатлена вместе со своим звездным мужем Дмитрием, пишет Сегодня.

Ирина и Дмитрий редко публикуют в социальных сетях фотографии, на которых они вдвоем. Потому каждое редкое фото вызывает у их поклонников много положительных комментариев.

Так, в Instagram-аккаунте Ирины Монатик появилось фото, на котором она в украшенной огоньками и свечками беседке позирует в объятиях любимого.

От всей души желаю каждому найти своего человека и прожить жизнь вашу, как невероятное путешествие, наполненное различными событиями, и, самое важное, взаимной любовью. MONATIK люблю тебя и благодарю за каждую прожитую минуту,

– написала она в подписи к публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях пару засыпали комплиментами, а сам артист признался жене в чувствах:

Люблю больше вселенной! Важнее всего!

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