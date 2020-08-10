Ирина Монатик показала романтичное фото со звездным мужем

Супруга известного украинского певца MONATIK Ирина Монатик поделилась романтичным фото с празднования своего Дня рождения. На снимке она запечатлена вместе со своим звездным мужем Дмитрием, пишет Сегодня.
Ирина и Дмитрий редко публикуют в социальных сетях фотографии, на которых они вдвоем. Потому каждое редкое фото вызывает у их поклонников много положительных комментариев.
Так, в Instagram-аккаунте Ирины Монатик появилось фото, на котором она в украшенной огоньками и свечками беседке позирует в объятиях любимого.
От всей души желаю каждому найти своего человека и прожить жизнь вашу, как невероятное путешествие, наполненное различными событиями, и, самое важное, взаимной любовью. MONATIK люблю тебя и благодарю за каждую прожитую минуту,
– написала она в подписи к публикации.
В комментариях пару засыпали комплиментами, а сам артист признался жене в чувствах:
Люблю больше вселенной! Важнее всего!