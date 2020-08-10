Адвокат заявил о резком ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова

Известный актер проходит в качестве обвиняемого по делу о «пьяном» ДТП в центре Москвы. В результате аварии 8 июля погиб курьер Сергей Захаров.
Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера. Он сообщил, что звезда театра и кино, который сейчас находится под домашним арестом после «пьяного» ДТП, жалуется на проблемы с сердцем.
По данным 5-tv.ru, к Ефремову приезжала скорая помощь из-за подозрения на инсульт — у него наблюдалась заторможенная речь. Однако предварительный диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у артиста случилась ишемическая атака. От госпитализации артист отказался.