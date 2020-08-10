Адвокат заявил о резком ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера. Он сообщил, что звезда театра и кино, который сейчас находится под домашним арестом после «пьяного» ДТП, жалуется на проблемы с сердцем.