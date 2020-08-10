Шесть вещей, которые кошки на дух не переносят

Кошки отличаются особой чистоплотностью. Поэтому грязный лоток они терпеть не могут. Если твоя кошка сделала все свои дела в неположенном месте, хотя раньше всё было нормально, скорее всего, дело именно в лотке. Коты хотят ходить в чистый туалет, и это вполне адекватное желание. Поэтому следи за чистотой лотка и вовремя его убирай. Кстати, держи крутой лайфхак. Положи несколько листочков зеленого чая в лоток. Он поглотит все неприятные запахи.

С такой же неприязнью кошки относятся к испорченной еде. Например, утром ты кормишь питомца свежайшим мокрым кормом, но пушистик не хочет доесть всё до конца. Спустя несколько часов кошка даже не притронется к остаткам еды. Дело в том, что корм просто выветривается и теряет свой приятный аромат.

В залежавшейся без холодильника пище могут развиться бактерии. А о противном вкусе некогда ароматного лакомства и говорить нечего! Кроме того, всегда проверяй срок годности корма перед покупкой. А если ты даешь котам сухой корм, плотно закрывай упаковку, чтобы он не выветривался.

Очень сложно лечить кошек. Как только кошка понимает, что сейчас ей дадут таблетку, она начинает бегать по всей комнате, прячась во все шкафы. Коты на дух не переносят лекарства. Поэтому тебе стоит заранее приучить питомца к подобным манипуляциям. Например, почаще трогай кису за голову, чтобы в будущем это не ассоциировалось у нее с чем-то негативным. Кроме того, продаются специальные съедобные штучки для котов. Внутрь них можно положить таблетку, и в итоге пушистик просто не поймет, в чем дело.

Кошка — существо своевольное. Поэтому не думай, что ей понравится твоя чрезмерная ласка и забота. Да, питомцу нравится, когда его гладят. Но далеко не во всех местах. И, кстати, тут тоже всё зависит от конкретной кошки. Если ты видишь, что киса начинает злиться и царапаться, скорее всего, ты гладишь ее не в той зоне.

Постоянный шум и крики в доме могут привести к тому, что кошка просто заболеет. Да-да, из-за громких звуков животное не только раздражается, но и оказывается в стрессовой ситуации. Нередко это приводит к не самым приятным последствиям. Поэтому постарайся делать всё, чтобы дома было тихо и спокойно.

Одиночество