Шесть вещей, которые кошки на дух не переносят

В этой статье takprosto.cc тебя ждет коротенькая подборка из шести вещей, которые не нравятся котам и кошкам.
А в конце ты узнаешь, как можно угодить любимому пушистику.
Что любят кошки
Конечно, у каждого животного свой характер. Но, чтобы наладить контакт со своим пушистиком, тебе не стоит подвергать его лишнему стрессу. Поэтому постарайся оградить кота от факторов, которые могут его раздражать. Вместо этого обустрой его личное пространство наилучшим образом и не забывай о правильном питании и своевременном медицинском осмотре. Это очень важно!
Что раздражает кошек
Кошки отличаются особой чистоплотностью. Поэтому грязный лоток они терпеть не могут. Если твоя кошка сделала все свои дела в неположенном месте, хотя раньше всё было нормально, скорее всего, дело именно в лотке. Коты хотят ходить в чистый туалет, и это вполне адекватное желание. Поэтому следи за чистотой лотка и вовремя его убирай. Кстати, держи крутой лайфхак. Положи несколько листочков зеленого чая в лоток. Он поглотит все неприятные запахи.
С такой же неприязнью кошки относятся к испорченной еде. Например, утром ты кормишь питомца свежайшим мокрым кормом, но пушистик не хочет доесть всё до конца. Спустя несколько часов кошка даже не притронется к остаткам еды. Дело в том, что корм просто выветривается и теряет свой приятный аромат.
В залежавшейся без холодильника пище могут развиться бактерии. А о противном вкусе некогда ароматного лакомства и говорить нечего! Кроме того, всегда проверяй срок годности корма перед покупкой. А если ты даешь котам сухой корм, плотно закрывай упаковку, чтобы он не выветривался.
Очень сложно лечить кошек. Как только кошка понимает, что сейчас ей дадут таблетку, она начинает бегать по всей комнате, прячась во все шкафы. Коты на дух не переносят лекарства. Поэтому тебе стоит заранее приучить питомца к подобным манипуляциям. Например, почаще трогай кису за голову, чтобы в будущем это не ассоциировалось у нее с чем-то негативным. Кроме того, продаются специальные съедобные штучки для котов. Внутрь них можно положить таблетку, и в итоге пушистик просто не поймет, в чем дело.
Кошка — существо своевольное. Поэтому не думай, что ей понравится твоя чрезмерная ласка и забота. Да, питомцу нравится, когда его гладят. Но далеко не во всех местах. И, кстати, тут тоже всё зависит от конкретной кошки. Если ты видишь, что киса начинает злиться и царапаться, скорее всего, ты гладишь ее не в той зоне.
Постоянный шум и крики в доме могут привести к тому, что кошка просто заболеет. Да-да, из-за громких звуков животное не только раздражается, но и оказывается в стрессовой ситуации. Нередко это приводит к не самым приятным последствиям. Поэтому постарайся делать всё, чтобы дома было тихо и спокойно.
Одиночество
Какой бы своенравной ни была кошка, она нуждается в твоей заботе и присутствии дома. Принято считать, что котов можно оставлять одних на более длительное время, чем собак. Тем не менее, кошка будет грустить, если рядом с ней долго не будет ее человека. Постарайся уделять кисе достаточно внимания на протяжении дня. А если твой рабочий график слишком плотный, дважды подумай перед тем, как заводить питомца. Нередко хозяева одной кошечки или кота берут второго пушистика, чтобы животное не чувствовало себя одиноко.
Как порадовать домашнего питомца
Все знают, что кошки очень любят поиграть. Поэтому будет здорово, если ты соорудишь для питомца целую игровую зону. При этом совершенно необязательно тратиться на дорогие игрушки из магазинов. Например, выдели для пушистика большую картонную коробку, а из ниток, лент и палочек сделай своими руками интересную игрушку. Здесь нет никаких ограничений!
Играя с пушистиком, ты можешь использовать даже телефон. Существует уйма интересных приложений, которые понравятся твоему питомцу. Например, кот сможет поймать рыбку или мышку при помощи экрана смартфона. Кроме того, продаются даже кошачьи головоломки, в которые засыпается корм. А кисе приходится думать, как достать корм быстрее всего.
А еще твоя кошка обрадуется необычным витаминам с разными вкусами. Например, со вкусом мыши… Но перед этим обязательно проконсультируйся с ветеринаром. В зависимости от типа питания животного могут меняться и сами витамины.
Теперь ты знаешь, что любят кошки и что им не нравится. Возможно, наши простые подсказки помогут тебе решить, готов ли ты впустить в свою жизнь пушистика. Помни, что домашний питомец — это большая ответственность. Поэтому подходи к этому вопросу с умом, взвесив все за и против.