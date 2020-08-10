Чудесные собаки Рекс и Пират, потерявшие дом и работу из-за коронавируса, нашли новых хозяев

В первых числах августа на странице Varjupaikade MTÜ появилась радостная новость - обе собаки нашли новый дом и преданных хозяев.

Весной собаки были взяты под опеку в приют. Им уже более пяти лет и сотрудники приюта знают, что для животных такого возраста сложно найти новый дом. Но как показывает практика, у приютов очень много друзей с большим сердцем, которые обеспечивают собакам старшего возраста достойную старость.

Пират оказался очень шустрым, он маленький, поэтому провел в приюте всего два месяца. Сначала собаку взяли домой для адаптации, а после это и стало его новым постоянным местом жительства. С Рексом ситуация была более сложной. Ему было трудно передвигаться, а избыточный вес серьезно повлиял на работу суставов. Собаку почти 4 месяца кормили специальной едой и пищевыми добавками. Дружелюбие и жизненный опыт перевесили, скромная мечта Рекса исполнилась. В новом доме он составит компанию пожилому человеку - спокойные прогулки и разговоры и происходящем в мире - это то, что сениорам надо.

Очень грустное прошлое Рекса

Первые дни жизни Рекса не были самыми счастливыми. Его нашли двухмесячным щенком на обочине дороги, откуда он незамедлительно был доставлен в приют для животных города Кохтла-Ярве. Щенок был в плохом состоянии и боялся всего. Если человек рядом с ним резко двигал рукой, у собаки начиналась паника - такое поведение собаки говорит о том, какие ужасы он мог до этого пережить. Хорошие люди взяли его под опеку и он стал служебной собакой - охранял территорию одного предприятия. Собаке уже 9 или 10 лет, но точно этого не знает никто.

Рекс ФОТО: Varjupaikade MTÜ

Рекс - собака с большим жизненным опытом, ему больше не надо бесцельно бегать вокруг.

Рекс - эстонская овчарка, ростом чуть выше колена.

Мечта Пирата исполнилась

Щенком Пирата взяли в семью одного из работников той же фирмы. И до тех пор, пока семья жила в деревне в своем доме, всё было очень хорошо, собака могла гулять и играть в саду. Но когда семья была вынуждена переехать в квартиру, у одного из членов семьи началась аллергия. Так и стал Пират коллегой Рекса. У Пирата ничего не было против такого партнерства, вдвоем ведь веселей.

Пират ФОТО: Varjupaikade MTÜ

В Пирате течет кровь терьера, он полон энергии, несмотря на то, что ему уже почти восемь лет. Он небольшого роста. Во время работы сторожевой собакой он научился лаять, когда кто-то чужой движется по территории.

Мечта Пирата была продолжать свое путешествие на корабле под названием «Жизнь» и не в роли капитана, а под управлением опытного капитана, у которого остались еще силы и желание заниматься собакой. Даже взрослая собака любит, когда ее учат, Пират готов получать новые знания. Энергии у него хватит и на игры, и на обучение.