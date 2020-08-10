«Наташи, все там гуд»: россиянки рассказали об отдыхе в Турции во время пандемии коронавируса

При этом первых гостей из России эти курорты начали принимать уже с 1 августа 2020 года. Журналисты попытались узнать, как проводят время в Турции россияне, и, судя по всему, - прекрасно.

«Вчера вернулись из Кемера. Из изменений заметных — только то, что официанты сами еду в тарелки накладывают. Но! Ни в каких очередях не стояли, все очень быстро и даже удобнее — не бегают люди туда-сюда от миски к миске. Вся анимация как и была, у нас в отеле была турецкая ночь, фаер-шоу, йоги приезжали, каждый день водная зарядка, поло в бассейне и так далее. На пляже напоминали из громкоговорителя о соцдистанции, но это ж не от отеля, а от отдыхающих зависит. Короче, Наташи, все там гуд и там нас ждут», - цитирует «Рамблер» одну из отдохнувших в Турции россиянок.

Другая девушка вернулась несколько дней назад с Мармариса. «Выбор еды — поменьше, чем до короны. В ресторане и на улице маска обязательна, но еду накладывают повара, но дистанция в очереди и между шезлонгами была. Нам понравилось…» - рассказала девушка.

Живущие в Турции россияне смогли оценить отдых в условиях карантина одними из первых. «Живу в Анталии и сама отдыхала… во время карантина. Были большие скидки на хорошие отели. Вот, короче там все так же, просто весь этот салат за стеклом. У каждого вида еды - сыров, супов стоит официант и сам вам накладывает в тарелку. Хоть таз проложит, если не остановите его. У нас проблем не было, очередей особых тоже. Потому как на территории был не один бар и ресторан, так что все расползались», - призналась она

«Я живу в Турции. Пару дней назад вернулась с морей…Рассказываю: температуру измеряют, в масках на пляжах никто не ходит, кроме персонала. Дистанцию соблюдали, по крайней мере там, где были мы», - добавила другая.

Россияне подчеркивают, что им нравится отдых в этой стране. «Да все норм в Турции, кондиционеры работают, море чистое, еда вкусная!» - восхищаются туристы.

Перед паспортным контролем у пассажиров измеряют температуру, и при показаниях свыше 37,8 градусов человека отправят в отдельное специально предназначенное для этих целей помещение. Через полчаса будет проведено повторное измерение температуры и первичный осмотр врача. В случае сохранения температуры будет сделано бесплатное ПЦР-тестирование, время ожидания результатов которого зависит от загруженности лаборатории в аэропорту.

В случае отрицательного результата пассажира отправят по месту отдыха, а при положительном результате больного доставят в больницу, где проведут обследование. Такая же процедура ждет и соседей заболевшего по рейсу, хотя само соседство с заболевшим не означает отправки в обсерватор.