«Наташи, все там гуд»: россиянки рассказали об отдыхе в Турции во время пандемии коронавируса

С 10 августа 2020 Россия возобновила авиасообщение с популярными турецкими курортами, передает Topnews.
Другая девушка вернулась несколько дней назад с Мармариса. «Выбор еды — поменьше, чем до короны. В ресторане и на улице маска обязательна, но еду накладывают повара, но дистанция в очереди и между шезлонгами была. Нам понравилось…» - рассказала девушка.
Живущие в Турции россияне смогли оценить отдых в условиях карантина одними из первых. «Живу в Анталии и сама отдыхала… во время карантина. Были большие скидки на хорошие отели. Вот, короче там все так же, просто весь этот салат за стеклом. У каждого вида еды - сыров, супов стоит официант и сам вам накладывает в тарелку. Хоть таз проложит, если не остановите его. У нас проблем не было, очередей особых тоже. Потому как на территории был не один бар и ресторан, так что все расползались», - призналась она
«Я живу в Турции. Пару дней назад вернулась с морей…Рассказываю: температуру измеряют, в масках на пляжах никто не ходит, кроме персонала. Дистанцию соблюдали, по крайней мере там, где были мы», - добавила другая.
Россияне подчеркивают, что им нравится отдых в этой стране. «Да все норм в Турции, кондиционеры работают, море чистое, еда вкусная!» - восхищаются туристы.
Перед паспортным контролем у пассажиров измеряют температуру, и при показаниях свыше 37,8 градусов человека отправят в отдельное специально предназначенное для этих целей помещение. Через полчаса будет проведено повторное измерение температуры и первичный осмотр врача. В случае сохранения температуры будет сделано бесплатное ПЦР-тестирование, время ожидания результатов которого зависит от загруженности лаборатории в аэропорту.
В случае отрицательного результата пассажира отправят по месту отдыха, а при положительном результате больного доставят в больницу, где проведут обследование. Такая же процедура ждет и соседей заболевшего по рейсу, хотя само соседство с заболевшим не означает отправки в обсерватор.
Туристов с положительным тестом на коронавирус и бессимптомным течением болезни поместят в изолятор при гостинице под наблюдение врача, а отельеры с полученным «сертификатом здоровья» берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица и членов его семьи при наличии выделенных комнат для изоляции.