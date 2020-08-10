Провокация секс-бомбы: Настя Каменских засветила трусики в «дырявом» мини-платье

Инстадива получила восторженные отзывы фолловеров. Их покорила откровенность красотки. «Настя, ты стройняшка стала», «Это провокация, тебе так идет это "дырявое" платьице», «С такой фигурой я бы голая по пляжу ходила», «Очень нежная и соблазнительная», «Пикантно, трусики засветила, а лифа почти не видно!», «Хороша, умеренно дерзкая», «Огонь, эти дырочки почти всё открыли», - высказались фолловеры.

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