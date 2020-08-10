Провокация секс-бомбы: Настя Каменских засветила трусики в «дырявом» мини-платье

33-летняя Настя Каменских показала дерзкий пляжный образ. Знойная певица предстала в экстремально коротком наряде, пишет Cosmo.
Артистка отдыхает на курорте в Турции. Звезда напомнила о своем титуле секс-бомбы, снявшись в ультракоротком платье. Загорелая Настя оголила ноги в розовом мини с большим количеством разрезов. Просвечивающая одежда не скрывала бикини в тон.
Каменских собрала длинные кудрявые волосы наверх и прикрыла глаза руками. Звезда с улыбкой позировала под пальмами, рядом с гамаком. «Закройте глаза и погрузитесь в самые теплые воспоминания. И пусть поцелуют вашу душу», - написала она.
Инстадива получила восторженные отзывы фолловеров. Их покорила откровенность красотки. «Настя, ты стройняшка стала», «Это провокация, тебе так идет это "дырявое" платьице», «С такой фигурой я бы голая по пляжу ходила», «Очень нежная и соблазнительная», «Пикантно, трусики засветила, а лифа почти не видно!», «Хороша, умеренно дерзкая», «Огонь, эти дырочки почти всё открыли», - высказались фолловеры.
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