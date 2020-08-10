Пн, 10.08.2020
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Вы будете шокированы: появилось фото Бабкиной до пластических операций

Надежда Бабкина

ФОТО: Klimentyev Mikhail/ITAR-TASS

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал фото певицы Надежды Бабкиной до пластических операций. Он поделился архивным снимков в своем Instagram, сообщает Рамблер.

Пользователи Сети убеждены, что артистка не раз прибегала к услугам пластических хирургов за последние годы. «Всем хорошего дня! Ну а я продолжу публикацию моих уникальных фотографий. Сегодня в кадре Надежда Бабкина и популярный когда-то ведущий «Песни года» актер Евгений Меньшов», - подписал фотографию Роман Родин.

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