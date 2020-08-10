Киносеанс под открытым небом в одном из самых романтических мест Таллинна порадует каждого

Во вторник, 18 августа, в 21.00 в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ состоится бесплатный киносеанс под открытым небом, где все желающие смогут посмотреть новый игровой фильм от эстонского режиссера Тоомаса Кирса под названием «Сальмоны. 25 лет спустя».
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, в этом году кинопоказ под открытым небом проходит впервые. «В прошлом году впервые запустили кинопоказы под открытым небом. Получили очень позитивные отзывы и просьбы проводить бесплатные кинопоказы на пруду и в дальнейшем. Долгая пауза была вызвана всеми известными событиями. Рады, что у нас вновь появилась возможность пригласить всех желающих в наше кино под открытым небом на показ новейшего эстонского фильма», - сказал старейшина.
Ханимяги добавил, что кинопоказ состоится в любую погоду. «Выбирайте одежду по погоде. Рекомендуем взять с собой плед и подушку для сиденья. В случае дождя можно воспользоваться дождевиком. Мероприятие бесплатное, ждем всех желающих с пользой провести летний вечер», - пригласил он.
Сериал Сальмоны – первый эстонский телесериал, который выходил в 1993-1995 годы и показывал жизнь элиты в маленькой Эстонии. За четверть века многое изменилось, именно поэтому самое время посмотреть, что стало с Сальмонами сегодня.
Фильм "Сальмоны. 25 лет спустя" стал подарком режиссера Тоомаса Кирса актрисе Ите Эвер.
Предварительная регистрация не нужна. Вход свободный! Основная часть амфитеатра вмещает 800 посетителей, в крыльях амфитеатра поместятся еще 250 человек. Фильм на эстонском языке с русскими субтитрами. Киносеанс организует управа района Хааберсти.