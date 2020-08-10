Киносеанс под открытым небом в одном из самых романтических мест Таллинна порадует каждого

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, в этом году кинопоказ под открытым небом проходит впервые. «В прошлом году впервые запустили кинопоказы под открытым небом. Получили очень позитивные отзывы и просьбы проводить бесплатные кинопоказы на пруду и в дальнейшем. Долгая пауза была вызвана всеми известными событиями. Рады, что у нас вновь появилась возможность пригласить всех желающих в наше кино под открытым небом на показ новейшего эстонского фильма», - сказал старейшина.

Ханимяги добавил, что кинопоказ состоится в любую погоду. «Выбирайте одежду по погоде. Рекомендуем взять с собой плед и подушку для сиденья. В случае дождя можно воспользоваться дождевиком. Мероприятие бесплатное, ждем всех желающих с пользой провести летний вечер», - пригласил он.

Сериал Сальмоны – первый эстонский телесериал, который выходил в 1993-1995 годы и показывал жизнь элиты в маленькой Эстонии. За четверть века многое изменилось, именно поэтому самое время посмотреть, что стало с Сальмонами сегодня.

Фильм "Сальмоны. 25 лет спустя" стал подарком режиссера Тоомаса Кирса актрисе Ите Эвер.