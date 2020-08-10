Лидер группы «Грибы» Юрий Бардаш женился во второй раз

«Благодарю вас, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!» — так 37-летний Бардаш подписал кадр с торжества. К слову, избранница Юрия отдала предпочтение белому платью с открытыми плечами и длинным шлейфом, которое идеально подчеркивало ее длинные ноги. Артист тоже не стал отходить от традиция и выбрал для мероприятия классический костюм. Не обошлось без фирменного знака Бардаша — солнечных очков, ставших изюминкой свадебных образов жениха и невесты.

Одной из первых новобрачных поздравила Рита Дакота и Светлана Лобода. Поклонники творчества Юрия тоже не остались в стороне.

«Поздравляем, брат! Ты достоин быть счастливым!»; «Какие же вы красивые! Пусть семейная жизнь сложится!»; «Прекрасная пара! Юра и Лиза идеально подходят друг другу», — отметили многие пользователи Сети.

Напомним, до Елизаветы артист был женат на Кристине Герасимовой, более известной как певица Луна. Пара рассталась со скандалом, не сумев сохранить дружбу. Так, лидер «Грибов» публично заявил, что Кристина изменяла ему.