Диденко, похоронившая мужа из-за вечеринки с сухим льдом, показала откровенные кадры с новым избранником

Так, после публикации серии фотографий из отдыха в Абхазии, в комментариях подписчики снова начали спрашивать у нее: «Почему вы не скорбите?», «Как можно так поступать после смерти любимого мужа», «Что скажут вам ваши дети?». Екатерина решила прервать очередной поток негатива в свой адрес и закрыла доступ к сообщениям, а затем прояснила ситуацию.

«Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь и перестану работать, начну все выносить из дома? Для кого нужна галочка скорбить ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366 день идешь в отрыв и во все тяжкие?» — рассуждает Диденко.

По ее словам, Валентина уже не вернуть, а «все, кто живет — должны жить». «Лично для меня — самое обидное быть одной. Когда я с друзьями, то хорошо себя чувствую, а когда одна — начинает сносить крышу», — говорит Екатерина.

Аптечный блогер также сообщила, что последние полгода семейной жизни были самыми счастливым для нее и покойного супруга, так как он уволился с работы и начал заниматься блогом. Сейчас Диденко понимает — Валентин нашел свое призвание в жизни и был несказанно рад этому.

Скучаю ли я Вале? Конечно. Потому что невозможно забыть то, что было. Вчера я разрыдалась на таможне в Абхазии, когда меня спросили: «Где ваш муж?»

— призналась 29-летняя вдова.

Но при этом Диденко не хочет ограничивать себя ни в чем. Она молодая, красивая и успешная женщина, которая после трагедии осталась с двумя детьми — ей нужно думать не только о себе, но и о наследниках. «Я выбираю жить! Не для кого-то, а для себя! Я не хочу показывать то, какой меня хотят видеть. Плакать на камеру, и начинать смеяться, когда она выключается. Я показываю себя такой, какая я есть, со своими заморочками. Если мне хорошо, я делюсь радостью. Если мне плохо — я делаюсь переживаниями», — заявила Екатерина.

Несмотря на то, что аудитория уже давно в курсе ее отношений с актером Владом Черных, Диденко не спешит раскрывать всех подробностей и постоянно интригует публику. Она не показывает лицо избранника, но при этом периодически намекает, что находится в отношениях и радуется новой любви.

Как буду готова — я обязательно поделюсь с вами тем, что происходит в моей личной жизни. Но, пока я не хочу рассказывать все подробности. Хотя очень хочется, просто немного подождите

— резюмирует Диденко.