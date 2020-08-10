«А почему без шубы?»: голая Волочкова прикрылась веником

Анастасия Волочкова поделилась в Instagram пикантным снимком в новой купели. Хейтеры набросились на звезду с критикой, рассказывают Dni.ru.
К удивлению фанатов «инстадива» не показала в кадре фирменный шпагат. На фото обнаженная балерина стоит в деревянной бочке с инициалами «А.В.». Свои прелести звезда решила прикрыть дубовым веником.
Обычно Анастасия закрывает комментарии к постам в микроблоге, но в этот раз дала фолловерам возможность высказаться. Подписчики пошутили насчет шубы, которой нет на фото, поскольку Волочкова любит носить меховую одежду даже летом.
«Шубу отдала — заплатку поставить?», «Да, где шуба или меховой жилет?», «Ни шпагата, ни белых унтиков, ни тебе шубы летом, носков не видать, и где, собственно, Джигурда? Не по традициям фоточка», — написали пользователи Сети.
Хейтеры оставили оскорбительные примечания в профиле балерины. Одни заметили обработку снимка в фоторедакторе, а другие раскритиковали имидж звезды.
«Как нестыдно старой рогаткой сверкать то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Подмышки не шопятся», «Сколько можно эту гадость показывать», «Помогите это развидеть, тетушка ты себя сильно уменьшила, дюймовка фотожопная», «Бабушка эротику показала», — высказались комментаторы.
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