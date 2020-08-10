Юморист Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости ради молодой любовницы

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«Глаза дружбы редко ошибаются», говорил в своё время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры, и вижу в них столько тепла и любви !!! И поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете !!! ❤️ Прошу вас, не бойтесь, просто любите !!! И тогда все неприятности обойдут вас стороной !!! 😘