Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

Согласно официальным данным, Александр Лукашенко лидирует на президентских выборах с 80% голосов. Казалось бы, все хорошо — лидер переизбран решением большинства, все могут спать спокойно. Но нет. Почти сразу после окончания голосования на улицы городов Белоруссии вышли протестующие, которые дали понять властям: они не согласны на еще один срок Лукашенко, передают Dni.ru.
Сколько людей вышли протестовать в ночь после выборов в Белоруссии, точно никто не говорит. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, на улицах были тысячи жителей страны. Они скандировали: «Уходи!» Акции протеста превратились в беспорядки, на места приехали силовики.
Как сообщает телеграм-канал NEXTA, на пересечении улиц Червякова и Машерова в Минске ОМОН бросал в толпы светошумовые гранаты: одному из протестующих разорвало грудную клетку, другому — стопу. Медики пытались оказывать пострадавшим первую помощь.
В интернете стремительно набирает просмотры видео, на котором запечатлен момент наезда автозака на протестующего. Мужчина получил серьезные травмы. «Убийцы!» — выкрикивали люди.
Против требующих отставки Лукашенко силовики также применяли слезоточивый газ, электрошокеры, водометы, резиновые пули. Точное количество раненых и погибших неизвестно. Есть информация по меньшей мере о семи пострадавших и одном погибшем.
Главный соперник Александра Лукашенко Светлана Тихановская призывала силовиков и протестующих белорусов прекратить насилие. Заявление оппозиционера осталось без внимания.