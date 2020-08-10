Супруга Юдашкина впервые за долгое время показала фото борющегося с раком модельера

Валентин Юдашкин уже несколько лет пытается победить страшный недуг.
Супруга российского модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала на своей странице в Instagram совместную с мужем фотографию. Как передает «Экономика сегодня», дизайнер уже давно борется с раком желудка, однако выглядит, как заметили поклонники, очень хорошо.
Сейчас пара находится на отдыхе в Плесе, из которого Юдашкина показала целую серию снимков.
На кадрах Юдашкин выглядит счастливым и бодрым. В комментариях же подписчики пожелали модельеру и его супруге здоровья.
Информация о диагнозе Юдашкина появилась в СМИ в 2016 году. С тех пор модельер стал все реже появляться на светских мероприятиях. Бороться с недугом и управлять делами ему помогает супруга, которая взяла руководство модным домом в свои руки.