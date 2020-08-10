Супруга Юдашкина впервые за долгое время показала фото борющегося с раком модельера

Супруга российского модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала на своей странице в Instagram совместную с мужем фотографию. Как передает «Экономика сегодня», дизайнер уже давно борется с раком желудка, однако выглядит, как заметили поклонники, очень хорошо.

Instagram @marinayudashkina

Сейчас пара находится на отдыхе в Плесе, из которого Юдашкина показала целую серию снимков.

На кадрах Юдашкин выглядит счастливым и бодрым. В комментариях же подписчики пожелали модельеру и его супруге здоровья.