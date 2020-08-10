Вот это да! 62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

45-летняя супруга Виола подарила ему сына. Роды прошли в одной из элитных клиник Москвы, пишет «Стархит».

О втором малыше пара мечтала много лет. А в начале 2020-го певец даже загадывал: «Желаю себе ребенка в этом году. Мне неважно, мальчик родится или девочка, буду рад любому. Конечно, о суррогатной матери у нас в семье речи не идет. Все будем делать по старинке. Какие наши годы!»

Когда супруги узнали, что скоро, наконец, станут родителями, не могли поверить в свое счастье. Беременность Валерий и Виола держали ото всех в строжайшем секрете. Последние месяцы они провели в загородном доме — подальше от посторонних глаз. «Беременность протекала достаточно спокойно, — рассказали в окружении Сюткиных. — Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности – это надо видеть! Пылинки сдувал!»