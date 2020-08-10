Пн, 10.08.2020
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В магазине Норвегии нашли латвийские лисички. Угадайте, сколько они стоят?

Лисички. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Латвийские лисички можно купить даже в Норвегии! Правда, цена на них «кусается» - за один килограмм этих грибов норвежцам придется заплатить 199 норвежских крон (18,80 евро), пишет Rus.tvnet.lv.

Фотографией латвийских лисичек на прилавке норвежского магазина поделился пользователь Twitter Эдвардс.

В воскресенье на Центральном рынке в Риге латвийские лисички можно приобрести по цене 4 - 5 евро за килограмм или за 2 - 3 евро за литр.

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