В магазине Норвегии нашли латвийские лисички. Угадайте, сколько они стоят?

Латвийские лисички можно купить даже в Норвегии! Правда, цена на них «кусается» - за один килограмм этих грибов норвежцам придется заплатить 199 норвежских крон (18,80 евро), пишет Rus.tvnet.lv.
Фотографией латвийских лисичек на прилавке норвежского магазина поделился пользователь Twitter Эдвардс.
latvijas gailenes norvēģijā 18.8€/kg 🙂🙂🙂 pic.twitter.com/ibDOkiTZAP— edvards (@aortalastenoze) August 8, 2020
В воскресенье на Центральном рынке в Риге латвийские лисички можно приобрести по цене 4 - 5 евро за килограмм или за 2 - 3 евро за литр.