История о том, как в Пярну эстонцы спасали котят от пьяных латышей

Котиков оставили в самодельной картонной клетке прямо на островке в Пярнуском заливе. Хозяев нигде не было. Животные находились на палящем солнце без воды, им оставили только сухой корм. Отдыхающие вытащили из воды котят и обратились за помощью к спасателям.

Неправительственная организация Cats Help взяла животных под свою опеку и стала подыскивать им приют.

Котятам оставили лишь сухую овсянку ФОТО: Cats Help MTÜ / Facebook

Но история приняла неожиданный оборот. Появились пьяные владельцы брошенных котиков, мужчина и женщина из Латвии, которые объяснили, что лишь на время оставили кошек погреться на солнышке, и потребовали вернуть животных.

Так как история латышей показалась эстонцам странной, да и у якобы владельцев не было никаких подтверждающих документов, отдыхающие вызвали полицию. Однако помощи оттуда не последовало: раз уж явились хозяева, кошек им надо вернуть, приказала полиция.

Однако люди не хотели отдавать замученных животных пьяным латышам. Стороны стали ругаться, и латыш силой вырвал клетку с котятами из рук эстонки и покинул место происшествия на машине.

Организация Cats Help возмущена бездействием полиции