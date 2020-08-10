Михаила Барщевского вновь обвинили в изнасиловании

Соответствующий пост появился 9 августа на странице Елены Радаевой в Facebook. Женщина заявила, что Барщевский принудил ее к «мерзкому сексу» в квартире на улице Красная Пресня в Москве.

По словам Радаевой, инцидент произошел в 2011 году. Тогда она обратилась к Барщевскому за помощью, так как против нее готовилось незаконное уголовное дело, связанное с бизнесом. Женщине грозило до десяти лет тюрьмы.

«Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса, что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет», — рассказала Радаева.

По ее словам, общение с юристом некоторое время продолжалось под его давлением, после чего Радаева не выдержала и «бросила его». Барщевский же, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела. «Оно длилось четыре года и было закрыто в досудебном порядке с формулировкой "за отсутствием состава преступления". Я прошла все круги ада из-за этого дела, потеряла двухкомнатную квартиру в Москве, купленную на свои деньги, и многомиллионный контракт с корпорацией Роснано. Я дважды обращалась в полицию, мне отказали в возбуждении уголовного дела», — рассказала Радаева, добавив, что правоохранители требуют «привести других потерпевших».

К своему посту Радаева прикрепила фотографии переписки с дочерью Барщевского, в которой последняя не отрицает связь отца с потерпевшей. Елена рассказала ей о своем трудном финансовом положении. Дочь юриста попросила не делать историю публичной и обещала помочь Радаевой.

Михаил Барщевский сообщил, что настоящий автор поста скрывается под псевдонимом и Елене уже отказывали в возбуждении уголовного дела. «Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз „шизофрения“, „бред навязчивых идей“. Это официальный диагноз», — сказал юрист.