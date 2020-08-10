Беременная звезда «Дома-2» показала жуткие последствия COVID-19

Звезда «Дома-2» Александра Гозиас поделилась с подписчиками своего Instagram печальным опытом заражения и лечения коронавируса, пишет Topnews.
По словам Александры, она заразилась COVID-19 во время беременности. При этом с ее организмом происходили, мягко говоря, неприятные вещи. Так, она заявила, что сейчас на ее коже можно увидеть много следов от полоповшихся сосудов - красные точки усыпали ее руки, грудь, плечи, спину. К тому же, по ее словам, к звезде телестройки сначала отказывалась приезжать скорая, после чего к ней стали приходить непрофильные специалисты, а выписанные ими назначения разнились и не всегда помогали.
При этом Александру отказались класть в больницу. В конце концов она купила тест на коронавирус, и ее опасения подтвердились. «Сейчас мое тело все в полопавшихся сосудах. Грудь, спина, плечи, руки.. Вот такой вот результат «лечения». Фотки прикрепила к посту. Посмотрите», - заявила Александра.
К счастью, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Александра Гозиас является топовой участницей «Дома-2».