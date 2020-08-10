Беременная звезда «Дома-2» показала жуткие последствия COVID-19

По словам Александры, она заразилась COVID-19 во время беременности. При этом с ее организмом происходили, мягко говоря, неприятные вещи. Так, она заявила, что сейчас на ее коже можно увидеть много следов от полоповшихся сосудов - красные точки усыпали ее руки, грудь, плечи, спину. К тому же, по ее словам, к звезде телестройки сначала отказывалась приезжать скорая, после чего к ней стали приходить непрофильные специалисты, а выписанные ими назначения разнились и не всегда помогали.

Она подчеркнула, что медики далеко не всегда знали, как ее лечить, а сдать тест или анализы Гозалес никто ей не предлагал. «Когда пошли симптомы, ни одна служба не приезжала ко мне. Ни одна скорая не знала, что со мной делать. Сдать тест или какие-то анализы никто не предлагал, в больницу тоже брать не хотели. Когда стали какие-то врачи все-таки приходить, они лишь выписывали лекарства. Причем, врачи все разные. Чуть ли не офтальмологи», - пишет Гозиас.

При этом Александру отказались класть в больницу. В конце концов она купила тест на коронавирус, и ее опасения подтвердились. «Сейчас мое тело все в полопавшихся сосудах. Грудь, спина, плечи, руки.. Вот такой вот результат «лечения». Фотки прикрепила к посту. Посмотрите», - заявила Александра.

К счастью, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.