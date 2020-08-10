Гороскоп на 10 августа: Близнецам пригодится посторонняя помощь, а Стрельцам полезно отдохнуть

Овен

Звезды не рекомендуют слишком откровенничать с людьми, потому что в вашем окружении появился завистник.

Телец

Старайтесь не общаться с конфликтными людьми, потому что вы все равно ничего не докажете, а лишь потратите время.

Близнецы

Ваши финансовые проблемы благополучно решатся благодаря поддержке единомышленников.

Рак

У вас на удивление развита интуиция, а потому вам совершенно не нужны посторонние советы и помощь.

Лев

Чтобы решить свои насущные вопросы, вам сначала нужно помочь разобраться с проблемами близким людям.

Дева

В этот день вам следует все делать быстро и точно. От этого напрямую зависит ваша удача и возможность получить прибыль.

Весы

Следите за ценными вещами, если хотите избежать потерь. Также не подвергайте риску свою пищеварительную систему.

Скорпион

Решение вашей проблемы лежит прямо у вас перед глазами – просто посмотрите под ноги.

Стрелец

В этот день вам полезно почаще переключаться с работы на отдых, чтобы избежать переутомления.

Козерог

Вы получите заманчивое предложение – не торопитесь от него отказываться, прежде чем не взвесите все за и против, пишет «Сегодня».

Водолей

Вам предстоят серьезные столкновения с оппонентами, так что ищите достойные аргументы в свою пользу.

Рыбы