Гороскоп на 10 августа: Близнецам пригодится посторонняя помощь, а Стрельцам полезно отдохнуть

В этот понедельник нас ожидает день больших энергий, справедливости и взаимопонимания. Очень хорошо, что новая неделя начинается именно с этого энергетически благоприятного дня. Успейте начать или продолжить что-то хорошее.
Овен
Звезды не рекомендуют слишком откровенничать с людьми, потому что в вашем окружении появился завистник.
Телец
Близнецы
Ваши финансовые проблемы благополучно решатся благодаря поддержке единомышленников.
Рак
Лев
Чтобы решить свои насущные вопросы, вам сначала нужно помочь разобраться с проблемами близким людям.
Дева
В этот день вам следует все делать быстро и точно. От этого напрямую зависит ваша удача и возможность получить прибыль.
Следите за ценными вещами, если хотите избежать потерь. Также не подвергайте риску свою пищеварительную систему.
Скорпион
Решение вашей проблемы лежит прямо у вас перед глазами – просто посмотрите под ноги.
Стрелец
В этот день вам полезно почаще переключаться с работы на отдых, чтобы избежать переутомления.
Козерог
Вы получите заманчивое предложение – не торопитесь от него отказываться, прежде чем не взвесите все за и против, пишет «Сегодня».
Водолей
Вам предстоят серьезные столкновения с оппонентами, так что ищите достойные аргументы в свою пользу.
Рыбы
Ваше умение красиво говорить и убеждать в своей правоте привлечет в ваш бизнес новых выгодных партнеров.