Пн, 10.08.2020
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Гороскоп на 10 августа: Близнецам пригодится посторонняя помощь, а Стрельцам полезно отдохнуть

Утро. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В этот понедельник нас ожидает день больших энергий, справедливости и взаимопонимания. Очень хорошо, что новая неделя начинается именно с этого энергетически благоприятного дня. Успейте начать или продолжить что-то хорошее.

Овен

Звезды не рекомендуют слишком откровенничать с людьми, потому что в вашем окружении появился завистник.

Телец

Старайтесь не общаться с конфликтными людьми, потому что вы все равно ничего не докажете, а лишь потратите время.

Близнецы

Ваши финансовые проблемы благополучно решатся благодаря поддержке единомышленников.

Рак

 
У вас на удивление развита интуиция, а потому вам совершенно не нужны посторонние советы и помощь.

Лев

Чтобы решить свои насущные вопросы, вам сначала нужно помочь разобраться с проблемами близким людям.

Дева

В этот день вам следует все делать быстро и точно. От этого напрямую зависит ваша удача и возможность получить прибыль.

Весы

Следите за ценными вещами, если хотите избежать потерь. Также не подвергайте риску свою пищеварительную систему.

Скорпион

Решение вашей проблемы лежит прямо у вас перед глазами – просто посмотрите под ноги.

Стрелец

В этот день вам полезно почаще переключаться с работы на отдых, чтобы избежать переутомления.

Козерог

Вы получите заманчивое предложение – не торопитесь от него отказываться, прежде чем не взвесите все за и против, пишет «Сегодня».

Водолей

Вам предстоят серьезные столкновения с оппонентами, так что ищите достойные аргументы в свою пользу.

Рыбы

Ваше умение красиво говорить и убеждать в своей правоте привлечет в ваш бизнес новых выгодных партнеров.

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