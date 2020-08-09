Беседка для кутюрье: на участке Вячеслава Зайцева появилась зона для отдыха

82-летний Вячеслав Зайцев очень любит принимать гостей, но иногда друзьям дизайнера хочется не только сидеть в роскошных интерьерах особняка, но и любоваться садовыми пейзажами.

Когда к Вячеславу Михайловичу приехала Наталья Барбье и команда дизайнеров программы «На дачу!», он попросил обустроить для него зону барбекю. Особых пожеланий маэстро не высказывал, поэтому у проектировщиков была полная свобода действий.

«Строил дом я семь лет, много мастеров поменялось, а я вкладывал все деньги, которые заработал в Париже на парфюме. Хотел построить место, где можно было бы не только жить, но и моделей показывать. Там есть дорожка — она сделана специально к реке, можно спускаться по лестнице вниз. Теперь хочу беседку», — сказал Зайцев.

Дизайнеры остановили выбор не на классической беседке, а ультрамодном варианте из дерева — по бокам расположены стекла, а крыша в любой момент может раздвигаться, подстраиваясь под капризы погоды. Кроме того, в зоне барбекю предусмотрено место для современного мангала. А энтузиасты из Череповца захотели сделать модельеру презент и привезли настоящую лодку — по задумке создателей, это место будет ассоциироваться с причалом Зайцева.

Финальные штрихи дополнила красивая посуда и принадлежности для сервировки — сырная тарелка с приборами, яркие салфетки и прочее. По периметру установили изящные фарфоровые фигурки и декоративные элементы.