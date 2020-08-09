Ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился

Ведущий шоу «Доброе утро» на Первом канале женился на избраннице по имени Анна. Пара расписалась во Дворце бракосочетания Barvikha Luxury Village. На праздничном мероприятии присутствовали только самые близкие, передает Starhit.ru.
38-летний Тимур Соловьев поделился в личном блоге свадебными снимками. Для мероприятия жених выбрал белый пиджак, такого же цвета рубашку и темно-бежевые брюки. Невеста предстала в коротком платье со спущенными бретелями. Ее образ дополнили фата и букет из сухоцветов. «Муж и жена», — подписал публикацию ведущий, добавив радостные эмодзи.
Поклонники и коллеги тут же засыпали новобрачных поздравлениями, пожелав им долгой семейной жизни. «Бесконечного счастья! Совет да любовь!»; «Очень красивые! Будьте самыми счастливыми в мире!»; «Тимур наконец-то нашел достойную вторую половинку. Живите в гармонии и любви!» — отреагировали пользователи Сети.
Отметим, что для многих свадьба Тимура и Анны стала полной неожиданностью — ранее влюбленные не выкладывали совместных снимков и ничего не рассказывали друг о друге.
На церемонии бракосочетания присутствовали родственники, а также близкие друзья и коллеги пары. Светлана Зейналова оказалась в их числе. Телеведущая опубликовала в социальных сетях праздничные снимки и призналась, что очень счастлива за Тимура и Анну.
«Сегодня самый счастливый день в моей жизни! Друг женится! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке! Пусть для них это будет один из ста тысяч счастливых дней! И самые-самые обалденные моменты еще впереди! Счастья вам! Я вас люблю! И пусть все люди вокруг вас обожают! Поздравляю!» — эмоционально обратилась журналистка к жениху и невесте.
Напомним, ранее Тимур Соловьев состоял в отношениях с телеведущей Анной Кастеровой (ныне супруга хоккеиста Евгения Малкина — прим. «СтарХита»). Влюбленные хотели пожениться, но вскоре объявили о расставании. После разрыва с Анной ведущий закрутил роман с актрисой Иевой Андреевайте. Тимур вновь начал открыто говорить о готовности к семье и детям, однако и эти чувства продлились недолго — в 2018 году пара распалась.
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Сегодня САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ! Друг женится!!! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке! Пусть для них это будет один ста тысяч потрясающихся и счастливых дней!!!! И самые-самые обалденные моменты ещё впереди!!! Счастья вам @timursolovyev и @anna.bashmet !!! Я вас люблю! И пусть все люди вокруг вас обожают!!! Поздравляю!!!!! #свадьба #радость #счастье #лето #друг #ура #наконецто #вотоносчастье