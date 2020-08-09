Ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился

38-летний Тимур Соловьев поделился в личном блоге свадебными снимками. Для мероприятия жених выбрал белый пиджак, такого же цвета рубашку и темно-бежевые брюки. Невеста предстала в коротком платье со спущенными бретелями. Ее образ дополнили фата и букет из сухоцветов. «Муж и жена», — подписал публикацию ведущий, добавив радостные эмодзи.

Поклонники и коллеги тут же засыпали новобрачных поздравлениями, пожелав им долгой семейной жизни. «Бесконечного счастья! Совет да любовь!»; «Очень красивые! Будьте самыми счастливыми в мире!»; «Тимур наконец-то нашел достойную вторую половинку. Живите в гармонии и любви!» — отреагировали пользователи Сети.

Отметим, что для многих свадьба Тимура и Анны стала полной неожиданностью — ранее влюбленные не выкладывали совместных снимков и ничего не рассказывали друг о друге.

На церемонии бракосочетания присутствовали родственники, а также близкие друзья и коллеги пары. Светлана Зейналова оказалась в их числе. Телеведущая опубликовала в социальных сетях праздничные снимки и призналась, что очень счастлива за Тимура и Анну.

«Сегодня самый счастливый день в моей жизни! Друг женится! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке! Пусть для них это будет один из ста тысяч счастливых дней! И самые-самые обалденные моменты еще впереди! Счастья вам! Я вас люблю! И пусть все люди вокруг вас обожают! Поздравляю!» — эмоционально обратилась журналистка к жениху и невесте.