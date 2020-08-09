Отказ от шоу-бизнеса, загородный дом и 14 собак – как сейчас живет Юлия Чичерина

42-летняя Юлия Чичерина уверена — прошлая популярность была лишь испытанием в жизни. Певица прошла этот этап, но продолжать в том же духе желания не возникло. Буквально в один момент Чичерина решила покинуть город и перебралась в область. На свое 30-летие она заложила фундамент загородного особняка, а уже через год туда переехала.

Юлия редко бывает в пределах столицы, предпочитая появляться в Москве лишь по срочным делам. В доме она живет вместе с мужем Сухрабом Раджабовым и дочерью Майей. А настоящую отдушину Чичерина смогла найти в животных. Так, на территории расположились 14 собак, четыре кошки, пятнистый олень и конь.

«Люди рождаются либо любящими животных, либо боящимися их, либо желающими доминировать над ними. Мне повезло — я очень люблю животных, они дарят мне силы, и я восхищаюсь их совершенством. Все они древнее человечества и, соответственно, опытней», — делилась Чичерина со «СтарХитом».

Привлекает артистку и садоводство: Юлия сажает на участке деревья. «Я выращиваю чудесный лес. Он очень дремучий. На самом деле он еще очень маленький», — рассказывала Чичерина.

Тихая жизнь бывшей рок-звезде пришлась по вкусу. По мнению Юлии, так она ощущает себя комфортно. «Я не хочу зарабатывать бабло, не хочу славы, потому что я на своей собственной шкуре узнала, какая это тяжелая ноша. И это совсем не Божий дар. Пожалуй, сложнее может быть только испытание властью. Это не радость и не счастье, это ноша, испытание, урок, и если ты его не проходишь, то просто катишься в ад», — признавалась певица.