Блогер София Стужук не дает бывшему мужу видеться с детьми

Дмитрий Стужук решил публично выяснить отношения с бывшей супругой. 35-летний блогер сообщил, что накануне София ездила в клинику со старшей дочерью, а вот ему подъехать не разрешила. «Соня меня не предупредила о том, когда это будет, не сказала, в какой клинике дочь, не пускала меня к детям и после клиники. Я хотел сам привезти дочь домой, она ответила, что подумает, а позже написала по факту, что Лола уже дома. Я же хотел увидеть малышку, чтобы она знала: папа с ней всегда рядом в трудные моменты», — написал он в личном блоге.

Стужук подчеркнул, что София не только занесла его номер телефона в черный список, но даже угрожала. «У нас был очень острый разговор на эту тему. Соня занималась любимым делом — загорала! В то время как Лолочка четыре часа была под наркозом. Я потрясен и возмущен! Я хотел был рядом с дочерью, но Соня этому всячески препятствовала. У меня нет слов! В критических ситуациях люди проявляют всю свою сущность!» — добавил Дмитрий.

Многодетный отец также отметил — он каждый день звонит наследникам, чтобы поинтересоваться их делами. «Меня не пускают на порог дома! Я люблю детей, забираю их, когда разрешает мама!» — уточнил Стужук.

К слову, 25-летняя София молчать не стала и ответила на пост бывшего мужа. «А ведь я говорила, аж за целую неделю, что решила лечить Лолу! И сказала даже, когда это будет! Но тебе было все равно! Ты сказал: «Понятно, держи в курсе». Ты не придал этому значения, пока тебе писать не начали! Имидж задели. Ок, хочешь войну? Будет тебе!» — гневно отреагировала блогер.