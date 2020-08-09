«Обоняние не вернулось, и бошка дурная»: больная коронавирусом Рита Дакота о своем самочувствии

По признанию 30-летней Риты Дакоты заболевание протекает в легкой форме, однако некоторые сложности со здоровьем она все-таки испытывает. «По состоянию довольно сносно, но болезнь, конечно, ощущается. Обоняние так и не вернулось, слабость и бошка дурная, легкий кашель, температура 37,5 — пока выше не поднималась. Но эта — самая мерзкая», — рассказала подписчикам артистка.

Перед тем как приступить к лечению, она успела проконсультироваться со всеми знакомыми, кто переболел коронавирусом. Так, Дакота определилась с тем, что именно следует использовать в качестве основных и вспомогательных лекарств.

«Лечусь довольно стандартно. Много-много теплого питья (морсы, травяные чаи, ромашка, просто теплая вода), много витамина C, также пью «Полиоксидоний». Когда через неделю у меня стали болеть легкие, и температура поднялась, добавили еще антибиотик на несколько дней по состоянию», — поделилась певица.

К слову, отметила звезда и старый бабушкин метод, которым продолжает пользоваться. «Дышу через марлю, пропитанную водкой, и пью чаванпраш (это метод моего индуса-аюрведа)», — заявяила Рита.

Несмотря на то, что родственники Дакоты не заразились COVID-19, они также получают поддерживающую терапию. «Мои домашние тоже пьют «Полиоксидоний» для профилактики, но анализы у них по сей день отрицательные, я не понимаю, что это за чудо, слава небесам», — написала артистка, пожелав публике здоровья. «Спасибо за вашу поддержку, цветы, которые вы присылаете, открытки, видео. С такой поддержкой я очень быстро вернусь в строй!» — резюмировала Дакота.