Дочь Леонида Якубовича: «Не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети»

Сейчас 22-летняя дочь Леонид Якубовича учится в магистратуре, работает в СМИ и пишет песни. Варвара признается, что никогда не была близка к светскому кругу и привыкла, по примеру родителей, совершенно иначе воспринимать популярность.

«Никогда не жила, как дети других знаменитостей, так же как мой старший брат и племянница. Такова позиция папы, он, в принципе, как и моя мама, не кичится тем, что известен. Не считает привилегией то, что его узнают на улице, знает вся страна. Я понимала всегда, что я не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других», — поделилась девушка.

Варвара отметила, что не интересуется общением со сверстниками — выходцами из знаменитых семей. «Я вообще никого не знаю из детей знаменитостей. Если я куда-то прихожу с папой, общаюсь с его друзьями и знакомыми. Единственный период общения с наследниками селебрити был, когда я училась в школе. Там учились дети Малинина, Мишель Серова, но ни с кем из них я не поддерживаю связи», — рассказала дочь телеведущего.

Наследница Якубовича не раз говорила, что очень близка с отцом. Леонид Аркадьевич во всем поддерживает дочь и даже не против ее яркого образа. «С папой у нас хорошие отношения. Яркие волосы для кого-то покажутся странными, но для людей, которые меня знают, мой образ не является необычным. Для родителей это все не является неожиданностью. Папа переживал из-за покраски волос, но только потому, что не хотел, чтобы обо мне начали писать плохое в СМИ», — вспоминала Варвара.

Вместе с родителем девушка занимается спортом, путешествует, а также ведет философские беседы. «Если что-то новое где-то прочтем, обязательно с папой это обсуждаем. Раньше мы часто играли в большой теннис. Также зимой ездим на горнолыжные курорты. Отдыхаем всегда все вместе: с мамой, старшим братом и его семьей. Несмотря на разницу в возрасте 25 лет, с братом и племянницей мы общаемся хорошо. Крупные праздники всегда отмечаем в семейном кругу», — уверяла дочь ведущего «Поле чудес».