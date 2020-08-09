Бывшая жена Меладзе: «У нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо»

После развода с Ириной Малухиной певец ушел к Альбине Джанабаевой, на которой вскоре женился. Бывшая супруга артиста признается, что со временем у нее появился любимый мужчина и зла на Валерия она не держит, передает Starhit.ru.
Несколько дней назад Ирина опубликовала пост о «стареющих Ромео» — многие подписчики усмотрели в этом намек на некоторых представителей шоу-бизнеса, но автор поста вскоре поспешила опровергнуть домыслы, отметив, что среди артистов есть немало достойных и хороших людей.
Что же касается отношения с Меладзе, то после развода, как уверяет Малухина, они стали только лучше. Ирина смогла простить предательство мужа и пережить расставание.
«С Валерием у нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих. Моя жизнь довольно закрыта, и я не переношу публичные скандалы, поэтому нет внутренней потребности сводить счеты на публике. Исходя из этого, не нужно искать в моих высказываниях скрытые намеки на «жареное», — говорит Ирина.
Ей также не понравилось то, что поклонницы Меладзе в предыдущих постах часто пишут: «Отпустите»; «Живите своей жизнью»; «Думайте о себе». Бывшей жене Меладзе смешны такие замечания, о чем она не стесняется сказать.
Дорогие дамы-фолловеры Валерия Меладзе! Я вас много насмотрелась в «прошлой жизни» и хорошо знаю ваш типаж. Вы всегда узнаваемы. Убедительная просьба, не засоряйте мою ленту и не утомляйте советами вселенской мудрости. Лучше почитайте умную книгу
— считает Ирина.
Напомним, пара развелась в 2014-м. Несколько месяцев спустя артист женился на тайной фаворитке Джанабаевой, которая уже растила от него сына Костю. Позже у них родился Лука. Меладзе признается, что счастлив рядом с Альбиной. Особенно ему понравились месяцы самоизоляции, когда гастролей стало меньше, и появилось время побыть с родными.
«25 лет у меня не было того, что есть сейчас. Куда-то несся, постоянно строил планы. Мы жили так, будто едем на неком эскалаторе, который катится вниз, нам же нужно все время бежать вверх, чтобы хотя бы стоять на месте, а мы еще и подниматься стараемся. В какой-то момент мечтал, чтобы и эскалатор, и я остановились», — откровенничал 55-летний певец.