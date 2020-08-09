Бывшая жена Меладзе: «У нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо»

Несколько дней назад Ирина опубликовала пост о «стареющих Ромео» — многие подписчики усмотрели в этом намек на некоторых представителей шоу-бизнеса, но автор поста вскоре поспешила опровергнуть домыслы, отметив, что среди артистов есть немало достойных и хороших людей.

Что же касается отношения с Меладзе, то после развода, как уверяет Малухина, они стали только лучше. Ирина смогла простить предательство мужа и пережить расставание.

«С Валерием у нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих. Моя жизнь довольно закрыта, и я не переношу публичные скандалы, поэтому нет внутренней потребности сводить счеты на публике. Исходя из этого, не нужно искать в моих высказываниях скрытые намеки на «жареное», — говорит Ирина.

Ей также не понравилось то, что поклонницы Меладзе в предыдущих постах часто пишут: «Отпустите»; «Живите своей жизнью»; «Думайте о себе». Бывшей жене Меладзе смешны такие замечания, о чем она не стесняется сказать.

Дорогие дамы-фолловеры Валерия Меладзе! Я вас много насмотрелась в «прошлой жизни» и хорошо знаю ваш типаж. Вы всегда узнаваемы. Убедительная просьба, не засоряйте мою ленту и не утомляйте советами вселенской мудрости. Лучше почитайте умную книгу

— считает Ирина.

Напомним, пара развелась в 2014-м. Несколько месяцев спустя артист женился на тайной фаворитке Джанабаевой, которая уже растила от него сына Костю. Позже у них родился Лука. Меладзе признается, что счастлив рядом с Альбиной. Особенно ему понравились месяцы самоизоляции, когда гастролей стало меньше, и появилось время побыть с родными.