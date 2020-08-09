Екатерина Волкова: «Да, я немолода, у меня было много страстных отношений, я совершала ошибки»

46-летняя Екатерина Волкова призвала поклонников не стесняться своего возраста. Она отмечает, что глупо переживать из-за того, что молодость прошла. По словам звезды, важно просто следить за собой. «В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 — его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами… Ничто так не старит, как стремление молодиться. После 50 никто уже немолод. Но я знаю 50-летних, которые более привлекательны, чем три четверти плохо ухоженных молодых женщин», — процитировала артистка Коко Шанель.

Волкова откровенно заявила — при любом удобном случае недоброжелатели пишут, что она старая. Екатерину же возмущают подобные сообщения. «Меня иногда удивляют некоторые комментарии насчет моего возраста. Да, я уже не молода, у меня трое детей, да, я совершала ошибки, у меня было много романтических и страстных отношений, страданий, переживаний, но это мой опыт, моя жизнь, которая дается каждому как божественный дар», — высказалась знаменитость в личном блоге.

Артистка подчеркнула, что возраста и вовсе не существует. По ее словам, людям столько лет, на сколько они себя чувствуют. «Есть только твое личное мироощущение и восприятие твоего существования. Это как растение — сначала росток, потом цветение, потом плоды и семена. Рассвет, день, закат, ночь. Трудно определить, что тебе нравится больше — во всем есть радость жизни и ее красота. Жизнь быстротечна — цените каждое ее мгновение. Благодарите и любите ее», — добавила она.