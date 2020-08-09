Екатерина Волкова: «Да, я немолода, у меня было много страстных отношений, я совершала ошибки»

Екатерина Волкова призналась — ей часто напоминают, что она уже немолода, намекая на то, что не стоит публиковать откровенные фото. Но актриса не стесняется собственного тела и вообще признается, что не чувствует своих лет Starhit.ru.
46-летняя Екатерина Волкова призвала поклонников не стесняться своего возраста. Она отмечает, что глупо переживать из-за того, что молодость прошла. По словам звезды, важно просто следить за собой. «В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 — его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами… Ничто так не старит, как стремление молодиться. После 50 никто уже немолод. Но я знаю 50-летних, которые более привлекательны, чем три четверти плохо ухоженных молодых женщин», — процитировала артистка Коко Шанель.
Волкова откровенно заявила — при любом удобном случае недоброжелатели пишут, что она старая. Екатерину же возмущают подобные сообщения. «Меня иногда удивляют некоторые комментарии насчет моего возраста. Да, я уже не молода, у меня трое детей, да, я совершала ошибки, у меня было много романтических и страстных отношений, страданий, переживаний, но это мой опыт, моя жизнь, которая дается каждому как божественный дар», — высказалась знаменитость в личном блоге.
Артистка подчеркнула, что возраста и вовсе не существует. По ее словам, людям столько лет, на сколько они себя чувствуют. «Есть только твое личное мироощущение и восприятие твоего существования. Это как растение — сначала росток, потом цветение, потом плоды и семена. Рассвет, день, закат, ночь. Трудно определить, что тебе нравится больше — во всем есть радость жизни и ее красота. Жизнь быстротечна — цените каждое ее мгновение. Благодарите и любите ее», — добавила она.
Пользователи Сети поспешили согласиться с мнением Екатерины. Они отметили, что возраст — это не цифра в паспорте, а состояние души. «Золотые слова! Вы шикарная женщина!»; «Все сказано верно, а завистников и злопыхателей сразу в черный список отправляйте!»; «Правильно, не нужно смотреть на прожитые годы. Никого не слушайте!» — поддержали актрису подписчики.