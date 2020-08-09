Участник шоу «Дом-2» Уманский расстался с возлюбленной через неделю после предложения руки и сердца

Но в жизни оказывается все не так уж и радужно, как на красивой картинке в шоу «Дом-2» и социальной сети «Инстаграм». Влюбленные действительно готовились к свадьбе, и звезда скандального реалити преподнесла в подарок Паршиной дорогой автомобиль.

По словам участницы телепрограммы «Дом-2», ни один мужчина не ухаживал за ней так, как делал это Никита Уманский. Роскошные подарки и постоянное внимание подкупали девушку. Звезда шоу радовал свою спутницу и надеялся, что она станет прекрасной мамой его будущего ребенка.

Накануне участник реалити «Дом-2» шокировал своих поклонников неоднозначными новостями. Никита опубликовал совместную фотографию с Настей, сделав откровенное признание.

«Чтобы вопросов не было, мы разошлись», — написал Уманский.

Причины неожиданного разрыва все еще неизвестны. Пара отмалчивается и скрывает подробности расставания.

Напомним, что Анастасия Паршина стала участницей проекта «Дом-2» в апреле этого года. Девушка долгое время выбирала себе фаворита на шоу. В самом начале она встречалась с Федором Стрелковым. Однако молодой человек отверг ее.

Тогда звезда телепрограммы и переключилась на Никиту Уманского, который стал активно вести себя и оказывать ей знаки внимания. Так и завязался еще один непродолжительный роман Насти Паршиной.