Участник шоу «Дом-2» Уманский расстался с возлюбленной через неделю после предложения руки и сердца

Участники шоу «Дом-2» долгое время приковывали к себе взгляды телезрителей. После того, как Настя Паршина публично заявила о своей беременности, а Никита Уманский спустя несколько дней сделал ей предложение, стало понятно, молодые люди счастливы вместе и готовы строить семью, передает Dni.ru.
Но в жизни оказывается все не так уж и радужно, как на красивой картинке в шоу «Дом-2» и социальной сети «Инстаграм». Влюбленные действительно готовились к свадьбе, и звезда скандального реалити преподнесла в подарок Паршиной дорогой автомобиль.
По словам участницы телепрограммы «Дом-2», ни один мужчина не ухаживал за ней так, как делал это Никита Уманский. Роскошные подарки и постоянное внимание подкупали девушку. Звезда шоу радовал свою спутницу и надеялся, что она станет прекрасной мамой его будущего ребенка.
Накануне участник реалити «Дом-2» шокировал своих поклонников неоднозначными новостями. Никита опубликовал совместную фотографию с Настей, сделав откровенное признание.
«Чтобы вопросов не было, мы разошлись», — написал Уманский.
Причины неожиданного разрыва все еще неизвестны. Пара отмалчивается и скрывает подробности расставания.
Напомним, что Анастасия Паршина стала участницей проекта «Дом-2» в апреле этого года. Девушка долгое время выбирала себе фаворита на шоу. В самом начале она встречалась с Федором Стрелковым. Однако молодой человек отверг ее.
Тогда звезда телепрограммы и переключилась на Никиту Уманского, который стал активно вести себя и оказывать ей знаки внимания. Так и завязался еще один непродолжительный роман Насти Паршиной.
Несмотря на то, что участник проекта «Дом-2» несколько раз был пойман на измене, это не остановило девушку, и она приняла предложение руки и сердца от Никиты. По словам Паршиной, молодой человек просто любит женское внимание.
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Ждём малыша😍❤️ На самом деле, беременность мы планировали, и очень хотели скрепить нашу семью ребёночком. Но совсем не ожидали, что всё случится так быстро😱 Счастливы невероятно! ❤️❤️❤️ Нам уже пишут поздравления! Спасибо вам за это и за позитивные пожелания😍 Ребята на проекте, очень рады, что стало на одну счастливую пару больше 😅 Пол малыша пока не знаем, ещё рано для этого. Но когда выясним сразу никому не скажем. Хотим сделать друг другу сюрприз🙈