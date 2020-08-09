Сбежавший из России актер Романович ради денег вернулся в сериал «Ольга»

Сергей Романович после принятия ислама и переезда в Турцию все же решил сняться в кино. Актер сделал это ради заработка, передает Dni.ru.
Известие о возвращении Сергея Романовича в полюбившийся многим сериал «Ольга» на ТНТ взорвала Сеть. Поклонники соскучились по актеру. К тому же, продюсеры давно уговаривали звезду вновь принять участие в съемках.
В этот раз Сергей Романович согласился. Оно и понятно, ведь бизнес знаменитости прогорел, а накоплений надолго не хватило. Артист согласился лишь на несколько эпизодов в фильме. В третьем сезоне его герой пытается вернуться в семью, но там уже все укомплектовано, поэтому он уходит.
Напомним, сменив религию, жену и место жительства, Сергей Романович активно занялся проповедью через Instagram. Артист не употребляет алкоголь. По имеющейся информации, он проживает в Турции.
Напомним, Сергей Романович сыграл в комедийном сериале «Ольга» гопника Андрюху. По сюжету, в семье Терентьевых всем верховодит харизматичная мать — Ольга. Она очень переживает за близких и пытается наладить отношения между родственниками. Герой Сергея Романовича влюблен в дочь главной героини Аню, которую играет Ксения Суркова. У них рождается ребенок.
Как писали Dni.ru, в исламу православный Сергей Романович пришел через друга. Он стал изучать эту религию и вскоре твердо решил стать мусульманином.
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Вопреки ожиданиям❌ ⠀ От нас всегда чего-то ждут: хороших оценок в школе, престижного вуза, стабильной работы, партнёра, который будет нравится «всем», фоточек со свадьбы, «правильного» родительского поведения, ну и так далее. ⠀ И если ты вдруг начинаешь отличаться, делать что-то, что выделяет тебя из общей массы, то ты сразу становишься каким-то «ненормальным». «Будь нормальным», «ты че рыжий что ли», «посмотри на других», «че тебе не сидится», «все так делают» - короче, думаю, все эти фразы вам знакомы. ⠀ В итоге, человек проживает «нормальную» жизнь, с точки зрения окружающих, и ничтожную, с точки зрения самого себя. Парадокс. И человек настолько зажат тисками общественного мнения, что со временем сам начинает верить в эту «нормальность», которую потом передаёт своим близким, родным и детям - замкнутый круг. ⠀ Так что, если ты хочешь прожить яркую и насыщенную событиями жизнь - тебе придётся стать «ненормальным». Возможно, бросить вуз, потому что ты не видишь в этом смысла ради своего будущего. Уйти с работы, если чувствуешь, что она тебя убивает. Переехать, если понимаешь, что тебе необходимо начать все с чистого листа. Покрасить волосы(хной)😆 Жениться, выйти замуж, если сердцем и разумом чувствуешь, что это «ТВОЙ» человек. «Твой», а не твоих «родных». Ну или, в конце концов, развестись, если в браке тебя унижают, не уважают, не любят, не заботятся и ты понимаешь, что это конец, но боишься общественного осуждения. ⠀ Короче. Будь ненормальным. Будь собой. Ставь 🔥, если тебе это близко.