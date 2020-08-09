14-летняя дочь Олега Табакова изменилась до неузнаваемости

Юная дочка Олега Табакова побывала на крышах Санкт-Петербурга. Девочку сфотографировали на фоне города в ходе экскурсии. Маша позировала, скрестив ноги на краю высотки, передает Dni.ru.
По словам Марины Зудиной, супруги покойного Табакова, Маша посетила Санкт-Петербург впервые. В северную столицу 14-летняя наследница актера поехала с друзьями.
Мать девочки призналась, что сначала была напугана снимком дочери. Когда Зудина переживала из-за фото, ее успокоили, что угрозы для жизни Маши не было, а эффектности кадру добавил ракурс.
«И это не фотомонтаж! Сначала я испытала шок, потом восторг », — прокомментировала фото Марина. Женщину вдохновил поступок дочери и ей тоже захотелось что-то испытать впервые.
Жена Табакова опубликовала снимок девочки в Сети и получила реакцию пользователей.
«Боже какая красавица. Вот это гены! Марина, она разобьёт все мужские сердца », «Совсем барышней стала », «Невероятная красотка, очень похожа на Вас, пусть будет счастлива », — восхитились фолловеры.
Однако некоторые подписчики Зудиной с тревогой отнеслись к поступку маленькой Маши: «Не оправданный риск, зачем? », «Угрозы не было , а высота есть?!((( я б не разрешила своей », «Очень рискованно, даже смотреть страшно... », — выразились комментаторы.