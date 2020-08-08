Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Поклонники 47-летней звезды Голливуда поняли, что в семье произошло радостное событие, как только Филиппа Коэн показала подтянутую фигуру, стройную и без единого намека на недавнее интересное положение. Пока пара не комментирует появление малыша на свет и не раскрывает его пола и имени, однако фанаты продолжают поздравлять возлюбленных.

К слову, для Джуда Лоу этот ребенок стал шестым, тогда как для его 33-летней супруги это первый опыт материнства. Ранее актер отмечал, что мечтал о совместном ребенке с Филиппой, ведь именно с ней он хочет прожить до конца своих дней.

Она — моя и больше ничья. Я очень и очень счастлив, это правда,

— делился Лоу.

Коэн смогла найти общий язык и с наследниками артиста. Они много времени проводят вместе: гуляют, путешествуют. Джуд отмечал, что жена нередко помогает ему в воспитании детей, так как имеет образование психолога.

Напомним, что ранее Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, с которой прожил в браке шесть лет. 24 года назад на свет появился их первый ребенок — сын Рафферти. Спустя четыре года на свет появилась девочка Айрис, а еще через два — мальчик Руди Индиан. Правда, после рождения третьего наследника Джуд и Сэйди практически сразу расстались, но смогли сохранить дружеские отношения.