Ноги от ушей: Дарья Мороз позирует в мужской рубашке на голое тело

Звезда сериала «Содержанки» и бывшая супруга Константина Богомолова Дарья Мороз поделилась с подписчиками довольно экстравагантным, но в то же время завораживающим снимком, пишет Пятый канал.
На кадрах артистка в довольно сексуальном образе позирует на фоне забора с сеткой. Из одежды на Дарье лишь белая мужская рубашка, которая частично оголяет ее бедра и туфли на высоком каблуке.
Покурили с… @damir_zhukenov,
— подписала снимок звезда.
Судя по всему, результатом этого «перекура» и стала откровенная череда снимков от именитого звездного фотографа Дамира Жукенова. Фолловеры Мороз с восторгом отнеслись к проделанной работе, особо отметив, невероятно длинные ноги актрисы.
Чертовски сексуально,
Ну, нельзя быть богиней такой,
Мне тоже надо, то, что вы курили. И ноги напрокат,
— написали пользователи.