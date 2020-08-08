Сб, 8.08.2020
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Ноги от ушей: Дарья Мороз позирует в мужской рубашке на голое тело

Дарья Мороз в сериале "Содержанки-2"

ФОТО: скриншот видео

Звезда сериала «Содержанки» и бывшая супруга Константина Богомолова Дарья Мороз поделилась с подписчиками довольно экстравагантным, но в то же время завораживающим снимком, пишет Пятый канал.

На кадрах артистка в довольно сексуальном образе позирует на фоне забора с сеткой. Из одежды на Дарье лишь белая мужская рубашка, которая частично оголяет ее бедра и туфли на высоком каблуке.

Покурили с… @damir_zhukenov,

— подписала снимок звезда.

Судя по всему, результатом этого «перекура» и стала откровенная череда снимков от именитого звездного фотографа Дамира Жукенова. Фолловеры Мороз с восторгом отнеслись к проделанной работе, особо отметив, невероятно длинные ноги актрисы.

Чертовски сексуально,

Ну, нельзя быть богиней такой,

Мне тоже надо, то, что вы курили. И ноги напрокат,

— написали пользователи.

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