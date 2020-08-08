Сб, 8.08.2020
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Туника в сетку, грудь навыкате: пошлое фото многодетной мамы Оксаны Самойловой в бикини

Оксана Самойлова.

ФОТО: Instagram

Звездная семья наслаждается отпуском в Турции. Оксана Самойлова, по традиции, демонстрирует подписчикам прелести курортного отдыха и свою фигуру на фоне морских пейзажей, пишет Стархит.

Как только россиянам разрешили выезжать на отдых в Турцию, Самойлова с семьей улетела на один из самых роскошных курортов Турции —  Белек. «Первый отпуск Давидика и долгожданный отпуск для мелкой троицы, а то они уже «весь мир объехали» на карантине — из комнаты в комнату. Надеюсь, нас пустят обратно», — сообщила подписчикам Оксана.

Каждый день у звездной семьи расписан и насыщен всевозможными активностями и развлечениями. Так, вчера семья Самойловой провела время в аквапарке, который расположен на территории их отеля. Модель выбрала для выхода черный купальный комплект, выгодно подчеркивающий ее фигуру.

Оксана Самойлова.

ФОТО: Скриншот с Instagram

После тяжелого периода в семейной жизни у Оксаны и Джигана, похоже, понемногу все налаживается. Напомним, еще весной модель подала на развод, но затем передумала и забрала заявление из суда. 

«Знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались ли бы этому мои дети? Для меня это было бы лучшим решением, и я была к нему готова, но на другой чаше весов четверо детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но для четверых... Я бы не смогла, меня бы просто не хватило!» — делилась Оксана.

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