Туника в сетку, грудь навыкате: пошлое фото многодетной мамы Оксаны Самойловой в бикини

Как только россиянам разрешили выезжать на отдых в Турцию, Самойлова с семьей улетела на один из самых роскошных курортов Турции — Белек. «Первый отпуск Давидика и долгожданный отпуск для мелкой троицы, а то они уже «весь мир объехали» на карантине — из комнаты в комнату. Надеюсь, нас пустят обратно», — сообщила подписчикам Оксана.

«Знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались ли бы этому мои дети? Для меня это было бы лучшим решением, и я была к нему готова, но на другой чаше весов четверо детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но для четверых... Я бы не смогла, меня бы просто не хватило!» — делилась Оксана.