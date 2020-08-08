«Уровень фотошопа — Бог»: Заметно похудевшая нога Дайнеко рассмешила интернет

При этом одна ее нога выглядит как бы зауженной, непропорциональной и неестественно изгибается, слово резиновая. Отсюда поклонники сделали вывод, что автор поста переборщила с ретушью.

Удачно выбранный ракурс и притягательная поза Дайнеко не спасли кадр в глазах многих пользователей. Другая, менее придирчивая их половина не акцентировала внимание на ноге и оценила снимок в целом. Фото собрало массу положительных отзывов. Но шутки на тему бедра в комментариях рушат все созданное Викторией романтическое настроение.