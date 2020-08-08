В августе грядут мощные магнитные бури: в какие дни здоровье под угрозой?

В августе 2020 года на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь различной степени силы. В эти дни стоит быть особенно внимательными, ведь это явление влияет на здоровье людей, психическое состояние, ситуацию на дорогах и работу электроприборов, пишет Пятый канал со ссылкой на «Весь Искитим».